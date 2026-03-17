ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 17 ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Tuesday 17 march 2026 ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:15 ರವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:52 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 08:31 ರವರೆಗೆ) ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತರು ಇತರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಯಶಸ್ಸು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ರಂದು, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅವಕಾಶ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಂತರ ಸಹವಾಸವು ಯುವಜನರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯುವಜನರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ರಂದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಆನಂದ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಮೋಜು ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸದೃಢರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.