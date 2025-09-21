ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ಗುರುತಿರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತೆ!
lucky moles and marks for women: ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗುರುತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
- FB
- TW
- Linkdin
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ(Samudrika Shastra)ವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು, ಅವರ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತಾಳೆ?
ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗುರುತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಲ ಕೆನ್ನೆ ಅಥವಾ ಬಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖದ ರಚನೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ
ದೊಡ್ಡ ಹಣೆಯಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಂದರವಾದ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮುಖದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಶಂಖ, ಕಮಲ ಅಥವಾ ಚಕ್ರದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.