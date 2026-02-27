ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ ಲಕ್ಕೋ ಲಕ್ಕು , ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Shukra chandra gochar on march ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಹೋಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಳುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.