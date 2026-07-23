ಜುಲೈ 29ರ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಧನಯೋಗದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಧನಯೋಗ'ವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು 'ಧನ ಯೋಗ'ದ ಪ್ರಭಾವ
ಶುಕ್ರನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಸುಖಭೋಗದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 29 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 'ಧನ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಮಾಳವಿಕ ಯೋಗ'ದಂತಹ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಂತೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus)
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ: ಹೊಸ ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಶುಭ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಲಿದೆ.
2. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini)
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ சாதಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿ, ಸಂತೋಷ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ: ಹಣದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಯತೆ: ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.