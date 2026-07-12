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- ಜಾತಕ ಜುಲೈ 12: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಜಾತಕ ಜುಲೈ 12: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಭಾನುವಾರದಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿಹಾರವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅನೇಕ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುವ ದಿನ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗೌರವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಸಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.