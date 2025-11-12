ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.35 ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ
grahana yoga november 2025 impacts on aries leo pisces moon ketu conjunction ಈ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ
ಈ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ಪಥಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 6.35 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.51 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಮೇಷ
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜಗಳಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಇರುವವರೆಗೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಂಭೀರ ನಷ್ಟಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ವಾದದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.