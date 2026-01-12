ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ 5 ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ನ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ. ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ರಿಬ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಡಕ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
