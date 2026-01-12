Kannada

ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ ಸತುಬಾ ಬಾಬಾ ಯಾರು?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲೈಟ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ಕೋಟಿ ಕಾರು, ಯಾರು ಈ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆಪ್ತ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೀ ಬಾಬಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
 

india-news Jan 12 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:instagram@sntossdaasstuaabaabaa
Kannada

ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸಂತ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್‌ ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸಾಧು-ಸಂತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸಂತ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: instagram@sntossdaasstuaabaabaa
Kannada

ವಾರಣಾಸಿಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ನಿವಾಸಿ

ಕಾಶಿ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಸಂತೋಷ್ ದಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸತುವಾಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram@sntossdaasstuaabaabaa
Kannada

11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದರು

ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಯುಪಿಯ ಲಲಿತ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸೌರಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ತಿವಾರಿ. ಅವರು 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು.

Image credits: instagram@sntossdaasstuaabaabaa
Kannada

ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಸಂತೋಷ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram@sntossdaasstuaabaabaa
Kannada

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲೈಟ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ಕೋಟಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ

ಸತುವಾ ಬಾಬಾ ಅವರು ಆಗಾಗ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

Image credits: instagram@sntossdaasstuaabaabaa
Kannada

ಪ್ರತಿ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸತುವಾ ಬಾಬಾ

ಸತುವಾ ಬಾಬಾ 3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ರೇ-ಬಾನ್ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾಘ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಪೆಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಲ್ಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: instagram@sntossdaasstuaabaabaa

ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರೋ Aviva Baig ಯಾರು? ಸಾಧನೆ ಏನು?

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಿದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!

ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 10 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಬಳ-ಪಡಿತರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್: ಹೀನಾಯ ಸೋಲು.. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ, ಮುಂದೇನು ಲಾಲು ಪುತ್ರರ ನಡೆ?