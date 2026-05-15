ನಾಳೆ ಮೇ 16 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ
ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರದಿಂದ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದರೆ, ಆ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿರಬಹುದು.
ಮೀನ
ಶನಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.