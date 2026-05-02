Snakes And Milk: ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಹಾಲೆರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯ
Offering Milk to Snakes: ಹಾವುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ? ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಾವುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾವಾ?
ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು. ಆದರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ನಾಗರ ಚೌತಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ? ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾವುಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ?
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಸಸ್ತನಿಗಳು (Mammals) ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಸರೀಸೃಪಗಳು (Reptiles). ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾವುಗಳಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಸಾಯಬಹುದು. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಾವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹೋದರೆ, ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಕೂಡ ಹಾವು ಸಾಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು?
ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ. ಶಿವನ ಆಭರಣವಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಯನವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವು ಪೂಜ್ಯನೀಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ಹೊಲಗಳ ಬಳಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೆದರಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಹಾವನ್ನು ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾಗರ ಚೌತಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದವು.
ಹಾವಾಡಿಗರು ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಾರಾ?
ಕೆಲವು ಹಾವಾಡಿಗರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ತಂತ್ರವಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಾವಾಡಿಗರು ಹಾವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ, ನೀರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಹಾವು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ದ್ರವವನ್ನು (ಹಾಲು) ನೀರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅದರ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ಅನೇಕರು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಗೆದ್ದಲುಗಳು. ಹಾವುಗಳು ಆ ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾದರೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಿಸದಿರುವುದು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ತೋರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ.