ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಯಮನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
surya yam gochar make ardh kendra yog on 8th december zodiac sign lucky ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಯಮ ಪರಸ್ಪರ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸೂರ್ಯ-ಯಮ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಕೋನೀಯ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಶುಭ-ಅಶುಭ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಭೂಮಿ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಮನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಭಾವನನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಮನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ-ಯಮನ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.