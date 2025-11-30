ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗ್ರಹಗಳ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು
shukra aditya yoga 2025 3 zodiac signs get wealth success from 20 december ಈ ಯೋಗವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು. ಇವು ಗೌರವ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗಮವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗಮವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಗಮವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.