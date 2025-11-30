ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬಾರದು, ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕಾ
aries scorpio leo zodiac do not tie black thread on leg ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಶನಿಗ್ರಹವಿರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳವು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಬರಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅವರು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವು ಅಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಷ್ಟ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ, ಸೂರ್ಯನ ದುರ್ಬಲತೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಶನಿ ದೋಷದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಂಗಳ ದೋಷವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.