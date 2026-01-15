ಶನಿ ಸೂರ್ಯ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಹಣ ಪಕ್ಕಾ ಖಾಲಿ
Surya shani yuti 2026 these zodiac signs face loss in life 2026 ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶನಿ ದೇವರ ನಡುವೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಂದೆ-ಮಗನ ಮೈತ್ರಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜಾತಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈತ್ರಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.