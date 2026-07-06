ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
ಜುಲೈ 20, 2026ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 20, 2026 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವವಿದ್ದರೂ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ, ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯ ಈ ಶುಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಮಯ. ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಲೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.