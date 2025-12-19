ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭೀಕರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ 2026 ಡೇಂಜರ್
Surya mangal yuti 2026 unlucky for these zodiac according to jyotish ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಫೋಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಆತುರದ ಮಾತುಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಯೋಗವು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ವಿವಾದಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಚಾಡಿಕೋರತನವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.