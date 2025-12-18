ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 2026 ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
Year 2026 root number 9 : ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ. 2026 ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
9 ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ
ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 2026 ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 2026
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮನೆ ಮಾಡಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ. ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು. ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ.
ಮೇ 2026
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಕಾಡಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಜೂನ್ 2026
ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ತಿಂಗಳು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 2026
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ತಿಂಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆತುರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2026
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.