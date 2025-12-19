Today December 19th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ದಿನ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಲಾಭ. ಸಂದರ್ಶನ, ಪ್ರಸ್ತುತಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕ (Cancer)
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ. ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಗೌರವ, ಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಅಹಂಕಾರ ದೂರವಿರಲಿ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.
ತೂಲಾ (Libra)
ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇಮ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ. ಹಣಕಾಸು ಲಾಭದ ದಿನ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಇರಲಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಲಾಭ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶುಭ.
ಮೀನ (Pisces)
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ದಿನ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆ.