2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ
Surya guru create pratiyuti yog 2026 aries leo libra zodiac lucky rich ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 10 ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಏಳನೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.