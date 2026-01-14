ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
Surya guru shadashtak yog february lucky for these 5 zodiacಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2026 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 'ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.