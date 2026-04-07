ಸೂರ್ಯ ಗುರುವಿನ ಕಪ್ಪು ನೆರಳು ಈ 4 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಚ್ಚರ
Unlucky zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
ವೃಷಭ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.