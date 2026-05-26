Astrology: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೆಶ್ವರ ಯೋಗ
ಈ ತಿಂಗಳ 30 ರಿಂದ ಜೂನ್ 22 ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು 'ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 8 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಗುರಿಗಳು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಪೂಜ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಐಟಿ, ಸಂವಹನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವಿದೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವಿದೆ. ಇದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐಟಿ, ಸಂವಹನ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ & ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.