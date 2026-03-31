ಸೂರ್ಯ-ಗುರುಗಳ ನೇರ ನೋಟ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಭರ್ಜರಿ ಧನಲಾಭ.. ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
Surya guru kendra drishti yog april 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ – ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.