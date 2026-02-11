ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ತುಂಬಾ ಶುಭ, ಬುಧ-ಗುರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗ, ಸಂಪತ್ತು
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 5 ಅಥವಾ 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬುಧವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶುಭ ಸಂಬಂಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು, ಸುಮಾರು 2:59 AM ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ 120 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೋನವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬುಧನದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಡ್ತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಈ ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.