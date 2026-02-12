- Home
- ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ: ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:08ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 5 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
Surya gochar ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಶುಕ್ರವಾರ
ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:08 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಶನಿಯ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ದಿನವನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಗುರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ರಾಶಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.