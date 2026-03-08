ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 8 ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
8 march 2026 sunday lucky zodiac signs ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ 'ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಈದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಹಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದಿನವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅದು ನಂತರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಯ
ಧನು ರಾಶಿ
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು.
ಮಕರ
ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೋಪವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.