ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, 3 ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
ಸೂರ್ಯ
ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇ 11 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನು ರೋಹಿಣಿಯಂತಹ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.