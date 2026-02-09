ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ 4 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು, ಲಾಟರಿ
Surya gochar 2026 march lucky zodiac signs ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ 2026ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಜೀವನದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:59 ಕ್ಕೆ ಪೂ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 01:08 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:27 ಕ್ಕೆ ಉ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:16 ಕ್ಕೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಾರಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
2026 ರ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಾರಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗಬಹುದಾದರೂ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.