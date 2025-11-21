ಸೂರ್ಯನು ಶತ್ರು ಶನಿ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ, 2026 ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು, ಲಾಟರಿ
surya gochar 2026 january 4 zodiac people get money success ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು 14 ಜನವರಿ 2026 ರಂದು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಯ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನಂಬಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಹನುಮಂಜಿಗೆ ಯಜ್ಞ/ಹವನ ಮಾಡಿ.