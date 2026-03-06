ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಸಾಲ ಎಲ್ಲಾ ತೀರಿದಂತೆ
Shukra gochar in aries ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರಂದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಶುಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗದಂತೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ, ಮತ್ತು 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಾದ 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಊಹಾಪೋಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.