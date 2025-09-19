18 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ
surya and mangal yuti will make in libra positive impact these zodiac sign ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಿತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ ಯಾವುವು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಾಧನೆಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕರ್ಮ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಹೊಸ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.