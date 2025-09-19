ಬುಧ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ
mercury transit 2025 budh gochar give immense wealth to these zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಬುಧನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 4 ರಾಶಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಬುಧ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಂತ ಹಣವು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಉದಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.