ನೀವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2025 ರಂದು ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಸಂವಹನ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ, ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಸುಲಭ, ಮತ್ತು ಈ ವಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಯಲು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ ಈ ವಾರ ನೀವು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸುಲಭವಾದ ವಾರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಧನು
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬುಧವು ನೇರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರದ ಆರಂಭವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಮ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ವಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಷ್ಟು ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಬುಧ ರಾಶಿಯು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.