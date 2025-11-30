ಜನವರಿ 2026 ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಭ
January 2026 brings rare panchagrahi yoga in capricorn five zodiac get luck ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ತರಬಹುದು.
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಸೂರ್ಯ, ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಮಂಗಳ, ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಜನವರಿ 20 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಜನವರಿ 18–20, 2026 ರವರೆಗೆ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.