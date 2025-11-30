ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಗುರು ಚಲನೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
guru Gochar 2025 Auspicious For Vrishabh Singh And These 5 Rashi ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಿಂದ ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆಕಾಶ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಹಳೆಯ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ 9 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಮಧುರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.