ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಭಾನುವಾರ ರವಿಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು
Sunday ravivar 1 february 2026 1 ಫೆಬ್ರವರಿ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಬಾಲ್ಯವೂ ನಾಳೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ದಿನದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಸೂರ್ಯದೇವ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾನುವಾರ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಚಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಮುಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.