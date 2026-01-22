ನಾಳೆ 23 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
Sun yama yuti 3 zodiac signs lucky from january 23 shine bright ಜನವರಿ 23 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಮ ಗ್ರಹವು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳು, ಸಂಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಯೋತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 23, 2026 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮ ಗ್ರಹವು ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಯಮನನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಮಗನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ 23 ರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಜನವರಿ 23 ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.