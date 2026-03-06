ಶುಕ್ರ ಪಥ ಬದಲು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವೋ ಲಾಭ
Major planetary changes ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಗೌರವ
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಮನ್ನಣೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಮೀನ
ಈ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಧನು
ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದ ನಂತರ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ:
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ವೃತ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಪರಿಹಾರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.