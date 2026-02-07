6 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
Sun transit Aquarius 2026 ಸೂರ್ಯನ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ.
ಸೂರ್ಯ
ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ.. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಶನಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂದು ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಇದು.ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು. ಈಗ ಅವರು ಸರಣಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ.. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಠಮಾರಿ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಧನು
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೋ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.