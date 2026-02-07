ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
venus enters Shatabhisha Nakshatra february 11 2026 ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:56 ಕ್ಕೆ ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧನಿಷ್ಠ (ಅವಿಟ್ಟಂ) ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಧನಿಷ್ಠದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶಕ್ತಿ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:56 ಕ್ಕೆ ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.