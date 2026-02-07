ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರವರೆಗೆ ರಾಹು-ಶುಕ್ರನಿಂದ ಗಂಡಾಂತರ, ಕಂಟಕ
Rahu and venus conjunction ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ರಾಹು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರ ಶನಿವಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಹು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 2 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಹು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಯಾಸ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ "ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ" ಅಥವಾ "ಓಂ ದ್ರಂ ದ್ರೌಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.