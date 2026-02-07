ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಂತೂ ಹುಷಾರು!
March Astrology ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ
ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಸಿಂಹರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.