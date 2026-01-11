ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
Sun moon conjunction in Capricorn on mauni Amavasya 2026 lucky zodiac ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗವು ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.41 ರಿಂದ ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.35 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 18 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜನವರಿ 18 ಮತ್ತು 21 ರ ನಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.