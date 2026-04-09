12 ದಿನ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:49 ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಉದಯ, ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
Shani uday ಏಪ್ರಿಲ್ 22 2026 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:49 ರಂದು ಜನರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶನಿಯ ಉದಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ - ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ
ಶನಿಯ ಈ ಉದಯವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ - ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ
ಶನಿಯ ಉದಯವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ - ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪತ್ತು
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ - ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ
ಶನಿಯೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಶನಿಯ ಉದಯವು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.