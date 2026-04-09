ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿಲೀ ವಿಚಿತ್ರ ನೆರಳು, ಭಯಾನಕ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.. ಯಾರದ್ದು ಅಂತೀರಾ?
Haunted railway station ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೈಲು ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ
ನೀವು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಕೋಟೆಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು "ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ನೈನಿ ಜಂಕ್ಷನ್
ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೈನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾವ ಕಥೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ?
ನೈನಿ ಜೈಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಈ ಜೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
ನೈನಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆತ್ಮಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೈನಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಿತ್ರ ನೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬರಲು ಭಯಪಡುವ ಜನರು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧ್ವನಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.