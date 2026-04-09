ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದ ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಶಸ್ಸು, ಲಾಟರಿ
Mangal budh big conjunction ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುಧವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಂಗಳವು ಮೊದಲು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಬುಧವು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕನಸಿನ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.