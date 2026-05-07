ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ
Solar eclipse in cancer 2026 ರ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷಾ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ
ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಈ ಗ್ರಹಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಗೂ ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೇಷ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ
ತುಲಾ: ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಕರ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಪರಿಹಾರ
ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಗಳು: ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೋಧಿ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.