- Home
- Astrology
- ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
May Month ಮೇ 11 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಚಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.