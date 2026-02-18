ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ನಂತರವೂ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳು ಹುಷಾರ್
Surya Grahan 2026 impact ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಐದು ರಾಶಿ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:11 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 7:57 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 4 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆ ದಿನದಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆತುರ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ವಾಹನವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.