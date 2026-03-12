ಎಚ್ಚರ! ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 35 ದಿನ ಶನಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗ ಬೀಳೋದು ಪಕ್ಕಾ
unlucky zodiac signs from 13th march shani asta 2026 ಶನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 35 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶನಿವಾರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮದ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವು ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಅಸ್ಥಿತ್ವವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.